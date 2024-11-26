Израиль нанес удары по маршрутам вдоль сирийско-ливанской границы

ВВС Израиля нанесли удары по маршрутам вдоль сирийско-ливанской границы, сообщает пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале .

По утверждению ЦАХАЛ, они якобы используются для доставки оружия ливанскому шиитскому движению «Хезболлах».

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с организацией «Хезболла».

Израиль собирается вписать в соглашение некоторые оговорки. Такое предложение будет отправлено правительству Ливана.