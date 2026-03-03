сегодня в 14:01

Израиль нанес удары по 160 целям движения «Хезболлах» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила серию ударов по 160 целям движения «Хезболлах» на юге Ливана. Атака проводилась с воздуха, сообщает ТАСС .

В том числе в рамках этой операции удары наносились по бойцам спецназа «Радван».

Кроме того, в ЦАХАЛ утверждают, что в ходе ударов были поражены военные командные центры «Хезболлах», используемые для «подготовки атак против государства Израиль».

Ранее бойцы израильской армии вошли в южный Ливан. В ЦАХАЛ объяснили свои действия желанием предотвратить попытки проникновения солдат «Хезболлы» в Израиль.

