Израиль начал новую волну атак на Иран

Израильские военные объявили о начале очередной волны атак на объекты иранского правительства в столице страны, об этом сообщает РЕН ТВ .

По информации Армии обороны Израиля, удары наносятся по инфраструктуре, принадлежащей иранскому режиму.

Представители ЦАХАЛ распространили заявление, в котором подтвердили проведение новой серии военных операций против целей в Тегеране. Атаки направлены против объектов, связанных с властными структурами Ирана.

Ранее в Иране заявили, что перестанут наносить удары по соседним странам при условии, что с их территорий не будет атак по Тегерану и другим регионам этой страны.

