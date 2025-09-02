сегодня в 18:57

Изнасиловавший 11 летнюю девочку мигрант получил 12 лет колонии в Кстове

Мигранта приговорили к 12 годам колонии строгого режима после изнасилования 11-летней девочки в гаражах в Нижегородской области.

Инцидент произошел 19 мая вблизи парка «Юбилейный» в Кстове. Вечером в гаражном массиве парень изнасиловал 11-летнюю девочку, с которой накануне познакомился в социальных сетях.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Фигуранту предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. За изнасилование ребенка суд назначил мигранту наказание в виде 12 лет и 3 месяцев колонии строгого режима.