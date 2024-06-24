Изменилось число уничтоженных боевиков в Дагестане

НАК сообщил о пяти ликвидированных боевиках при КТО в Дагестане

НАК сообщил о пяти ликвидированных боевиках при КТО в Махачкале и Дербенте в Дагестане.

Ранее МВД Дагестана заявлял о шести уничтоженных террористах.

В силовых органах республики сообщали о четырех уничтоженных боевиках в Махачкале и двух в Дербенте.

Троих ликвидированных боевиков опознали как сыновей и племянника главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

В Махачкале перекрыт выезд из города, отменены все развлекательные мероприятия.