Изменилось число уничтоженных боевиков в Дагестане
НАК сообщил о пяти ликвидированных боевиках при КТО в Дагестане
НАК сообщил о пяти ликвидированных боевиках при КТО в Махачкале и Дербенте в Дагестане.
Ранее МВД Дагестана заявлял о шести уничтоженных террористах.
В силовых органах республики сообщали о четырех уничтоженных боевиках в Махачкале и двух в Дербенте.
Троих ликвидированных боевиков опознали как сыновей и племянника главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.
В Махачкале перекрыт выезд из города, отменены все развлекательные мероприятия.