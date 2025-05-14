Изъяли в пользу государства: россиянка не смогла ввезти браслет за 1,5 млн руб
Челябинка пыталась незаконно ввезти в РФ из Дубая браслет за 1,5 млн рублей
Челябинку задержали в аэропорту Уфы, потому что она незаконно хотела провести из Дубая браслет Cartier за 1,5 млн рублей. В итоге ее оштрафовали, а ювелирное изделие изъяли, сообщает Mash Batash.
Девушка приобрела украшение в ОАЭ, а затем собралась возвращаться вместе с покупкой на родину. Она решила не заполнять декларацию, чтобы сэкономить 100 тыс. рублей на пошлинах.
Прилетев в столицу Башкирии, девушка прошла через зеленый коридор. Ее тут же задержали.
За то, что челябинка без декларации пыталась провезти дорогое украшение, в аэропорту Уфы ей выписали штраф в размере 300 тыс. рублей. Браслет изъяли в пользу государства.
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