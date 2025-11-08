Избившей посетительницу DDX мастеру спорта заблокировали абонемент в спортклубе
Фото - © Zakharova Natasha / Фотобанк Лори
В пресс-службе сети фитнес-клубов DDX Fitness, где в филиале в Москве мастер спорта по пауэрлифтингу Кристина Ч избила посетительницу, рассказали РИАМО, что им жаль о случившемся. Компания не приемлет проявления агрессии в любом виде.
«Фитнес-подписка участницы-инициатора конфликта аннулирована — доступ в клубы DDX Fitness для нее заблокирован. Мы готовы оказать необходимое содействие правоохранительным органам», — отметили в пресс-службе DDX Fitness.
7 ноября сообщалось, что мастер спорта по пауэрлифтингу Кристина Ч. ударила посетительницу фитнес-клуба из-за занятого тренажера. Профессионалка сначала потребовала от девушки освободить место. Та отказала.
Тогда Кристина Ч. взяла пострадавшую за волосы, повалила на колени и вырвала клок волос. Неподалеку был супруг спортсменки и дежурный тренер.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.