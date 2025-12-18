Избитый в рехабе Хоботовой подросток до сих пор не вышел из комы

16-летний Роман, которого жестоко избили в подмосковном рехабе Анны Хоботовой, все еще находится в коме. Его состояние оценивают как крайне тяжелое, сообщает « 112 ».

Доктора нашли у Романа не только ссадины и синяки. Под лопаткой у молодого человека были ожоги. На кистях и стопах обнаружили крупные гематомы. Согласно предварительной информации, молодого человека могли туго связывать.

Судя по повреждениям, Романа били по всему телу. Были найдены пролежень рядом с крестцом, большое количество кровоподтеков на голове и лице. На опубликованном фото молодой человек лежит в коме. Посередине тела сбоку у него есть синяки.

В конце ноября задержали владелицу подмосковного рехаба Анну Хоботову. До этого подросток, который был там «на реабилитации» на протяжении четырех месяцев, рассказал о пугающих методах «перевоспитания». Детей связывали с помощью скотча, не давали еду.

