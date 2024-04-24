Избиение ребенка в подмосковном детском саду привлекло внимание следователей

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СК: избиение ребенка в подмосковном детском саду расследуется по статье УК РФ

В Щелкове Московской области в детском саду «Малышок» воспитательница одного ребенка избила, а другого грубо оттащила за руку, что стало поводом для возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба Следственного отдела по г. Щелково ГСУ СУ России по Московской области.

Родители пострадавших детей добиваются увольнения агрессивной воспитательницы. О побоях дошкольников стало известно благодаря одному из соседей, который с балкона снял на видео отношение женщины к воспитанникам. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

Руководство дошкольного учреждения проводит внутреннюю проверку и не планирует выгораживать воспитательницу, которая грубо обращается с детьми. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье ст. 156 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее из детского сада «Малышок» домой сбежала трехлетняя девочка. Кадры ее побега попали в Сеть.