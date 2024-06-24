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сегодня в 10:11

Из здания Митинского радиорынка в Москве эвакуировали людей из-за пожара

Около 500 человек эвакуировали из здания Митинского радиорынка в Москве. Это случилось из-за возгорания в подсобном помещении, сообщает ТАСС .

В подсобке загорелась бытовая техника. Пожар случился на двух квадратных метрах.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Возгорание удалось быстро потушить.

Ранее пожар произошел в квартире жилого дома на Свободном проспекте в Москве. В результате ЧП погиб мужчина 1972 года рождения и его пожилая мать 1949 года рождения.