сегодня в 12:40

Из-за взрыва в Гааге частично обрушился жилой дом и начался пожар

В нидерландской Гааге случился взрыв. Из-за него произошло частичное обрушение трехэтажного многоквартирного дома и начался пожар, сообщает РЕН ТВ .

На место взрыва выехали работники городских служб. Под завалами дома находятся, предположительно, около 20 местных жителей.

Четверо человек пострадали. Их отвезли в больницы. Остальных ищут.

Ранее в Грозном Чеченской Республики прозвучал мощный взрыв. Оказалось, что украинские боевики нанесли удар беспилотником по центру города.