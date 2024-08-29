Из-за обстрела Шебекина умер один мирный житель, двое ранены

сегодня в 09:50

Гладков: мирный житель Шебекина погиб во время обстрела ВСУ

Украинские войска вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Один мирный житель погиб от ранений еще до прибытия на место происшествия скорой помощи. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков также рассказал о том, что пострадали еще два мирных жителя. Их привезли в Шебекинскую больницу с осколочными ранениями.

Помимо этого, ВСУ ударили по соцобъекту и административному зданию. Загорелась одна машина. Пожарные МЧС тушат огонь.

Ранее украинские войска атаковали поселок Ракитное в Белгородской области. От удара умерли пять человек.