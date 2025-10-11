Из-за наводнений и оползней в Мексике погибли более 30 человек

В результате паводков и селевых потоков в центральной и южной частях Мексики погибло более 30 человек, сообщает РЕН ТВ .

По официальным данным, в штате Веракрус зафиксировано 5 летальных исходов, в Керетаро — 1 в Пуэбле — 9, а в Идальго — 22.

В муниципалитете Уачинанго, после оползня, восемь местных жителей считаются пропавшими, предполагается, что они погибли, но пока это не подтверждено.

На видеозаписях, распространяемых в социальных сетях, видно, как мощные потоки воды с легкостью сносят на своем пути припаркованные машины. На один из роликов попала собака, которая из последних сил лапами цеплялась за ограждение, пытаясь удержаться от сильного течения во время наводнения.

