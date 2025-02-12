сегодня в 19:30

Из-за ДТП в районе Живописного моста затруднен проезд в Подмосковье

Жителей Москвы предупредили о трудной дорожной обстановке в районе Живописного моста из-за аварии, сообщает столичный Дептранс .

Подробности об аварии пока не сообщаются. Известно, что ДТП случилось на проспекте Маршала Жукова.

Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути для движения, так как проезд в сторону Подмосковья затруднен на участке в три километра.

Водителей также просят быть максимально внимательными за рулем и не нарушать правил дорожного движения, чтобы не рисковать собственной безопасностью и других участников движения.

Ранее Дептранс предупреждал автомобилистов о сложной обстановке в Лефортовском тоннеле. Там произошло ДТП.