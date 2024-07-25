сегодня в 15:58

Из Пушкинского музея в столице эвакуировали посетителей

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ) работает штатно после эвакуации посетителей, сообщает РИА Новости .

В учреждении объяснили, что это была ложная тревога, в музее сработала сигнализация.

Посетителей сначала эвакуировали, а потом снова запустили на экспозицию.

Ранее свыше 500 человек эвакуировали из-за пожаров под Новороссийском. Их вывезли из баз отдыха.