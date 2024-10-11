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Из общежития РХТУ в Москве эвакуировали 700 человек из-за сигнализации

700 человек эвакуировали из общежития РХТУ, расположенного на северо-западе Москвы, из-за пожарной сигнализации, сообщает ТАСС .

В пятницу в общежитии РХТУ на улице Вилиса Лациса сработала пожарная сигнализация. В результате из здания эвакуировали 700 человек.

На место происшествия прибыли пожарные. Они выяснили, почему сработала сигнализация.

Как оказалось, это произошло из-за того, что студенты готовили еду прямо в комнате.

Ранее семь студентов пострадали во время пожара в техникуме в Сыктывкаре. Возгорание возникло из-за скачка напряжения.