Из нижегородских водоемов достали два детских трупа

В Нижегородской области пять человек утонули на водоемах за неделю

С 20 по 27 мая в Нижегородской области случилось шесть происшествий на территории водоемов. В результате погибли пять человек, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой региональный главк МЧС России.

Среди пятерых утопленников двое оказались несовершеннолетними. Одного из местных жителей, который также оказался в воде на прошлой неделе, удалось вовремя вызволить на сушу и спасти, доложили спасатели.

Чрезвычайное ведомство призвало нижегородцев соблюдать правила безопасного поведения у воды и проявлять внимательность.

Накануне дорожная полиция Нижегородской области отчитывалась, что в результате автокатастроф за неделю также погибли пятеро жителей региона. В ДТП за семь дней пострадали 85 нижегородцев, в том числе два десятка детей.