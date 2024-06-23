Из Махачкалы запретили выезд

сегодня в 22:45

Силовики перекрыли выезды из Махачкалы, чтобы не дать скрыться оставшимся в городе террористам, пишет РИА Новости.

«Силовики перекрыли выезды из Махачкалы, сообщники боевиков могут попытаться покинуть город», указало агентство со ссылкой на республиканское МВД.

Ранее силовики зачистили Свято-Успенского собор от террористов, забаррикадировавшихся там людей вывели.

Машину с задержанным главой Сергокалинского района Магомедом Омаровым, чьи сыновья и племянник могли участвовать в терактах в Дагестане, задержали, машину обстреляли неизвестные.

В терактах погибли уже 10 человек.