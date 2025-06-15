Из Ирана эвакуировали 14 российских ученых, участвовавших в конференции о БРИКС

14 российских ученых, которые принимали участие в конференции о БРИКС, эвакуировали из Ирана на территорию Азербайджана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.

В составе делегации были замдиректора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.

После обострения ирано-израильского конфликта группу ученых доставили в российское посольство, а затем перевезли на территорию Азербайджана.

Накануне стало известно, что делегация российских ученых в количестве 14 человек, прибывшая в Иран с просветительской миссией, оказалась в Тегеране в момент нанесения Израилем ударов.

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет, объявив операцию «Правдивое обещание 3». С обеих сторон есть погибшие и пострадавшие.