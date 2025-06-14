Делегация российских ученых оказалась в Тегеране во время обстрелов Израиля

Делегация российских ученых в количестве 14 человек, прибывшая в Иран с просветительской миссией, оказалась в Тегеране в момент нанесения Израилем ударов, сообщает SHOT .

Профессор МГИМО, член СПЧ Элина Сидоренко рассказала, что прибыла 12 июня в Тегеран в составе делегации с 3-дневной просветительской миссией для молодежи о деятельности БРИКС. Россияне планировали также поделиться прогрессивными отечественными разработками.

Ночью 13 июня начались израильские обстрелы, в связи с чем мероприятия миссии перенесли на территорию гостиницы из-за угрозы атаки. При этом делегация продолжила работать.

Накануне весь день члены делегации провели в гостинице, а в субботу их доставили на территорию российского посольства. Рядом со зданием диппредставительства продолжаются антиизраильские и антиамериканские митинги.

Пока неизвестно, когда ученых смогут эвакуировать из Ирана. Над этим работают сотрудники посольства.