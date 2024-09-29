Итальянского футболиста «Кальяри» Капоне нашли мертвым на Сардинии
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Тело экс-футболиста «Кальяри» Андреа Капоне обнаружили в отеле на Сардинии. Спортсмену было 43 года, сообщает РБК.
Бывшего полузащитника «Кальяри» нашли мертвым в гостинице в воскресенье утром. Спортсмен остался там ночевать после вечеринки с друзьями.
На голове Капоне обнаружили рану. По предварительной версии, он мог упасть, в результате чего и получил смертельную травму.
За клуб «Кальяри» спортсмен провел 123 матча. Кроме того, Капоне был игроком «Виченцы» и «Салернитаны». Карьеру футболист завершил в 2011 году.
Ранее легенда «Спартака» Виктор Ноздрин скончался на футбольном поле перед началом матча. Предварительно, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб или обширный инфаркт.