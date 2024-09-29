Итальянского футболиста «Кальяри» Капоне нашли мертвым на Сардинии

сегодня в 19:37

Тело экс-футболиста «Кальяри» Андреа Капоне обнаружили в отеле на Сардинии. Спортсмену было 43 года, сообщает РБК .

Бывшего полузащитника «Кальяри» нашли мертвым в гостинице в воскресенье утром. Спортсмен остался там ночевать после вечеринки с друзьями.

На голове Капоне обнаружили рану. По предварительной версии, он мог упасть, в результате чего и получил смертельную травму.

За клуб «Кальяри» спортсмен провел 123 матча. Кроме того, Капоне был игроком «Виченцы» и «Салернитаны». Карьеру футболист завершил в 2011 году.

Ранее легенда «Спартака» Виктор Ноздрин скончался на футбольном поле перед началом матча. Предварительно, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб или обширный инфаркт.