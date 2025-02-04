Истреблявший бомжей в Бутовском лесопарке маньяк получил 22 года колонии

Суд вынес приговор Алексею Безбородову, который убивал лиц без определенного места жительства в Бутовском лесопарке. Он проведет в колонии 22 года, сообщает «МК: срочные новости» .

В 2010 году Безбородов поселился в лесопарке, будучи бездомным. Он жестоко расправлялся с людьми того же статуса, что и он сам, за малейшую их провинность.

Доказано, что маньяк убил 8 человек. Задержали Безбородова в прошлом году. Его разоблачили московские следователи.

Во вторник Мосгорсуд вынес мужчине приговор. Маньяк получил 22 года колонии.

Ранее следователи поймали маньяка, убившего четырех девушек в Подмосковье в начале 2000-х годов. Он выслеживал жертв в ночное время, обездвиживал их, подвергал сексуальному насилию и затем лишал жизни.