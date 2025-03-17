Истребители США ударили по захваченному хуситами судну Galaxy Leader

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Американские истребители нанесли удары по захваченному в 2023 году йеменским движением «Ансар Алла» (хуситами) судну Galaxy Leader, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что 2 вражеских американских налета были нацелены на капитанскую рубку задержанного израильского судна Galaxy leader возле побережья Ходейды.

Ранее представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в ответ на американские удары по стране атаковали авианосец USS Harry Truman, находящийся на севере Красного моря.

Он уточнил в эфире телеканала Al Masirah, что также были атакованы и сопровождающие авианосец суда.