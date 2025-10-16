История «проданной на органы» в Мьянме белоруски получила обрела новый поворот

История исчезнувшей в Мьянме и, как сообщали СМИ, якобы «проданной на органы, сожженной», 27-летней гражданки Белоруссии Веры К., получила новый поворот. Подруга девушки рассказала, что та в Азии, предположительно, пыталась сдавать яйцеклетки за деньги и знала о действиях скам-центра, сообщает kp.ru .

Изначально СМИ писали, что Вера К. якобы отправилась в Таиланд, чтобы работать моделью. После этого ее похитили и отвезли в мошеннический колл-центр в Мьянме. Там она якобы «стала рабыней» и была «продана на органы».

По сообщениям СМИ, после этого родителям отправили сообщение из Мьянмы. Им рассказали, что дочь якобы погибла. Для получения трупа у родителей попросили 500 тыс. долларов. Затем им сообщили, что тело кремировали. Позднее подруга исчезнувшей со ссылкой на ее мать опровергла эту информацию.

Другая приятельница Веры К., представившаяся, как Накс, рассказала, что Вера в Азии хотела заработать сдачей яйцеклеток. Также она не питала иллюзий по поводу работы, которая связана с онлайн-обманом.

Накс познакомилась с Верой в Китае. Белоруска хотела открыть свой бар в Чэнду и искала деньги.

«Потом Вера кинула такую фразу, что ее план Б — это скамить людей. Типа работа заключена в том, чтобы втираться в доверие, а потом просить материально помочь», — отметила Накс.

Вере рассказали, что в этой сфере можно заработать большие деньги. Однако она согласилась с Накс, что по моральным соображениям обман людей — плохое занятие. При этом сказала, что, если за год не разыщет иного способа открыть бар в КНР, то начнет заниматься и скамом.

Накс добавила, что Вера не собиралась улетать далеко.

По данным СМИ, белоруску нашли мертвой в Мьянме 16 октября. Девушка перестала выходить на связь 4 октября. Белорусское посольство разыскивало девушку в Таиланде и Мьянме.

