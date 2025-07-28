Истек кровью у всех на глазах: россиянина зарезали в ногу у бара

Мужчина с цветами зарезал человека в ногу у бара в Воронежской области

В Воронежской области посетители бара устроили драку, которая закончилась смертью одного из них. Судя по кадрам с видеокамер, мужчина с цветами выхватил нож и вонзил его в ногу оппонента — пострадавший умер от потери крови прямо на улице, сообщает SHOT .

Смертельная схватка произошла у бара на улице Пролетарская в городе Россошь. Два посетителя поссорились, после чего один из них, мужчина с цветами, выхватил нож и замахнулся на противника. В ответ 41-летний соперник набросился на него с кулаками, но пропустил удар ножом в ногу. Мужчина захромал и начал отходить с места драки.

В итоге порезанный в ногу посетитель упал и умер на глазах очевидцев. Его противника вскоре задержали — им оказался ранее судимый 28-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемого убийцу намерены отправить под стражу.