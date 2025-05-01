Испорченные стены и мебель: украинка разгромила арендованную квартиру в Таиланде

«Мой агент по недвижимости прислал мне фотографию. Я ничего не могу сказать. Сначала я сильно заплакала», — поделилась хозяйка жилья.

Она показала снимки из квартиры на Пхукете. На них видно, что краской исписаны станы и мебель, в шторах зияют дыры. Исписан оказался даже потолок.

Ранее в Таиланде уволили смотрителя нацпарка Сирануда Скотта после скандала с российскими туристами. Это произошло после того, как в Сети завирусилось видео с участием 26-летнего тайца, на котором он приставал к туристам с претензиями, что с ним не нужно здороваться по-китайски (ни хао).