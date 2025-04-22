«Ни хао!»: тайца выгнали с работы после «расистского» скандала с россиянами

В Таиланде уволили смотрителя национального парка Сирануда Скотта после нашумевшего скандала с российскими туристами. Ранее в Сети завирусилось видео с участием 26-летнего тайца, на котором он приставал к путешественникам из России с претензиями, что с ним не нужно здороваться по-китайски и говорить ему «ни хао», сообщает РБК со ссылкой на South China Morning Post.

Словесная перепалка между Скоттом и туристами произошла на юге Таиланда. Тогда смотритель помешал путешественникам поехать на один из островов, обвинив их в расизме из-за приветствия на китайском языке. Российский турист отвечал ему, что не является расистом, однако Скотт продолжал обвинять его.

«Мы не китайцы, мы тайцы. Так что попробуй сделать это еще раз, и я добьюсь твоей депортации», — заявлял смотритель.

Видео их разговора позже опубликовали в Сети. Со временем ролик набрал свыше 10 000 000 просмотров.