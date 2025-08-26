Исполнителя теракта в «Крокусе» снимали с дерева в лесу

Опрошенный в суде как свидетель силовик рассказал, что одного из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» после погони снимали с дерева в лесу, сообщает РИА Новости .

Он уточнил, что дерево пришлось пилить, так как сам мужчина слезать не хотел.

В суде 25 августа по делу о теракте в «Крокусе» опросили сотрудников ДПС, которые рассказали, что вели погоню за исполнителями теракта. Во время нее автомобиль преступников выехал на встречную полосу и врезалась в другое авто. После ДТП четверо исполнителей побежали в разные стороны к лесу.

Второй западный окружной военный суд в августе в выездном формате начал рассматривать уголовное дело о теракте по существу. Заседания проходили в здании Мосгорсуда. Но через некоторое время процесс закрыли от публики по ходатайству прокурора, чтобы обеспечить безопасность участников.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.