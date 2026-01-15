Исполнитель покушения на писателя Прилепина выдал организатора преступления

Согласно решению Верховного суда РФ, вынесенному по апелляции на приговор Александру Пермякову, совершившему покушение на писателя Захара Прилепина, убийство военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) и нападение на Прилепина спланировал один и тот же человек, сотрудничающий с СБУ, сообщает ТАСС .

В тексте решения указано, что активное содействие Пермякова следствию позволило установить личность организатора этих преступлений, в отношении которого было возбуждено отдельное уголовное дело.

Выяснилось, что финансовые средства Пермяков получал от того же лица, что и Дарья Трепова, ранее признанная виновной в совершении теракта.

Ранее в материалах дела Дарьи Треповой, осужденной за гибель Татарского, фигурировали сведения о том, что организатор преступления связан с СБУ.

Покушение на Прилепина было совершено в 2023 году. В поселке Пионерский на правом берегу Керженца был взорван автомобиль, принадлежащий писателю.

Взрывное устройство было установлено по маршруту передвижения писателя и активировано удаленно. Первоначально предполагалось, что детонация произошла непосредственно в автомобиле. Мощность взрыва превысила 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Писатель тогда получил травмы обеих ног, а его водитель погиб.

