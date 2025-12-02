Искры сыпались на парты: школу Сургута эвакуировали из-за вспыхнувшего светильника

сегодня в 11:00

В сургутской школе № 27 случилось ЧП. Прямо во время занятия в одном из классов произошло возгорание светильника, сообщает «112» .

Лампа начала плавиться над головами старшеклассников. На опубликованных кадрах видно, как парту засыпало раскаленными искрами. На ней лежат школьные принадлежности, который оставил ученик, спешно покинувший кабинет.

Весь класс эвакуировали, никто из учеников не пострадал. Возгорание оперативно ликвидировали. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее экстренная эвакуация прошла в небоскребе «Федерация», расположенном в деловом центре Москва-Сити. Причина происходящего — сильное задымление в здании.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.