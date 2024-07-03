Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил вертолет Ми-24 ВСУ

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Расчет ОТРК «Искандер» поразил боевой вертолет Ми-24 и украинские автомобили инженерной авиационной службы на аэродроме Полтава, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вначале расчет обнаружил цель, а затем нанес по ней точный удар. Все назначенные цели удалось поразить.

Ранее сообщалось, что США и НАТО требуют разрешить Киеву атаковать все российские территории.

ВС России продолжают проведение спецоперации на Украине по указу президента РФ Владимира Путина.