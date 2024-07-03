Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил вертолет Ми-24 ВСУ
Расчет «Искандера» взорвал вертолет Ми-24 ВСУ
Фото - © Maksym Rinis. Собственная работа/Wikipedia.org
Расчет ОТРК «Искандер» поразил боевой вертолет Ми-24 и украинские автомобили инженерной авиационной службы на аэродроме Полтава, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Вначале расчет обнаружил цель, а затем нанес по ней точный удар. Все назначенные цели удалось поразить.
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