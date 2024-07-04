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«Искандер» уничтожил самолет Миг-29 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

Расчет ОТРК «Искандер» ВС России поразил украинский самолет Миг-29. Он находился на стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.