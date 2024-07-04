«Искандер» уничтожил самолет Миг-29 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области
Расчет ОТРК «Искандер» ВС России поразил украинский самолет Миг-29. Он находился на стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российские военные также уничтожили средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы.
Ранее сообщалось, что уничтожение американской реактивной системы MLRS на Украине российским «Искандером» стало ударом для артиллерии ВСУ.
ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.