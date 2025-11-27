«Искали месяцами»: москвичка узнала о смерти мужа из уведомления на «Госуслугах»

Жительница Москвы Екатерина Л. случайно обнаружила, что ее муж Евгений мертв, когда получила внезапное уведомление на «Госуслугах» о назначении пенсии по потере кормильца на имя двухлетней дочери. Это произошло спустя два месяца после его исчезновения — в течение этого времени полиция искала мужчину по городу, сообщает РЕН ТВ .

Все два месяца тело Евгения находилось в морге, при этом, по утверждению вдовы, при нем был паспорт. По словам Екатерины, она была уверена, что муж пропал без вести, но вернется домой к ней и трем общим детям.

По словам женщины, если бы она вовремя не заметила извещение на «Госуслугах», ее супруга могли бы похоронить как неопознанного. Екатерина также утверждает, что до сих пор не получила объяснений от правоохранительных органов, почему ей не сообщили о смерти мужа.

Евгений Л. пропал 18 сентября. Камеры видеонаблюдения в последний раз зафиксировали его выходящим со станции метро «Рязанский проспект». Последнее сообщение жене с признанием в любви он отправил в 18:11, после чего связь оборвалась.

В предоставленной справке о смерти указана причина ухода из жизни: «Отравление метадоном с неопределенными намерениями». Дата смерти — 19 сентября. Однако Екатерина не верит в эту версию, настаивая, что муж никогда не употреблял наркотики.

«У нас вот плотная связь была, мы не ругались в тот день. Вообще он уехал, встал как обычно, все нормально, все хорошо. Да, он собирался приехать домой. Он сказал: „Я сегодня приеду, Кать“», — вспомнила вдова.

В ситуации есть еще одна загадочная деталь: в октябре давней знакомой Евгения поступил странный звонок якобы от него, в котором мужчина сообщил, что находится в Омске.

Ситуацию прокомментировала заведующая Люберецким моргом Наталья Коноплева.

«В принципе, к нам тела поступают на основании постановления от правоохранительных органов. Соответственно, в любом случае правоохранители являются заказчиками экспертизы. Поэтому тут вопросы к ним. Мы никому ничего не передаем», — заявила Коноплева.

Вдова Евгения намерена нанять адвоката и подать в суд.