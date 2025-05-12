Ищут бомбу: власти назвали причину эвакуации школы в Истринском горокруге
Школу в подмосковной Истре эвакуировали после сообщения о минировании
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Школу в селе Рождествено Московской области эвакуировали из-за сообщения о минировании. Сейчас специалисты изучают здания на предмет взрывоопасных веществ, сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
Сигнал о минировании учебного учреждения поступил утром 12 мая. Из школы эвакуировали учеников и педагогов.
На месте работают правоохранители. Специальные службы проверяют школу на наличие опасных предметов.
Ранее в подмосковной Лобне эвакуировали школу № 10 после поступления сигнала о минировании. По прибытии правоохранителей выяснилось, что угроза оказалась ложной. Саперы и кинологи обследовали не только школу, но и ее прилегающую территорию, сообщали местные власти.