Школу эвакуировали в Лобне из-за ложной угрозы минирования

Сообщение с угрозой о минировании пришло на электронную почту школы. Директор рассказал об этом по телефону 112.

По состоянию на 09:40 вторника школу обследовали полицейские и кинологи, они искали взрывчатые вещества и взрывные устройства, ничего не было обнаружено. Уроки сейчас продолжаются.

Как уточнили в администрации Лобни, саперы и кинологи обследовали не только школу, но и ее прилегающую территорию. На всякий случай около здания дежурили скорая помощь и пожарные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.