сегодня в 14:05

Иркутские таможенники обнаружили 3 кг мяса медуз в багаже пассажира из Ханоя

Таможенники обнаружили 3 кг сырого мяса медуз в багаже пассажира из Ханоя в аэропорту Иркутска. Всего мужчина привез из Вьетнама более 5 кг морепродуктов, среди которых жареная рыба без документов и заводской упаковки, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

В «зеленом коридоре» таможенники осмотрели объемный пенопластовый короб иностранца, в котором оказались морские деликатесы в вакуумной упаковке без заводских этикеток. Мужчина утверждал, что продукты привез для личного пользования.

Для предотвращения возможного распространения опасных инфекций морепродукты были изъяты и переданы представителю авиакомпании для возвращения обратным рейсом с таможенной территории ЕАЭС.

В отношении пассажира возбудили административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ. Нарушитель оштрафован.

