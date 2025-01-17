Иркутская учительница угрожала «вырвать ноги» школьнику за взрыв петарды

В соцсетях всплыла переписка учителя биологии из Иркутской области, которая угрожала «вырвать ноги» школьнику за взрыв петарды в подъезде ее дома, сообщает kp.ru .

«Я ноги вырву, если еще раз повторится, ты меня услышал? Приду лично к вам домой!» — было написано от имени педагога в адрес 11-летнего мальчика.

Школьник учится в одном классе с сыном учительницы. Мальчики когда-то общались, но затем перестали. По словам педагога, недавно ученик стал манипулировать ее сыном и просил за продолжение дружбы поставить ему «четыре», но этого не произошло.

А 29 декабря школьник, не получивший хорошую оценку, отправился на прогулку вместе с друзьями. Ребята играли с петардами около дома учительницы, две из них залетели в подъезд.

Вечером на телефон мальчика пришло то самое странное сообщение с угрозами, а на утро мать ребенка увидела еще одно СМС, пришедшее уже на ее смартфон, в котором педагог говорит, что у школьника «играют гены отца-тюремщика», и грозится написать заявление в полицию. Это оскорбило семью, которая сама решила обратиться в прокуратуру.

Учительница подтвердила, что сообщения на телефон мамы ученика прислала действительно она, а вот СМС на гаджет школьника якобы отправил ее сын, воспользовавшись устройством родительницы.

В школе сообщили, что активно решают конфликт. Там проведут круглый стол, на котором соберутся обе стороны спора.

Ранее в Подмосковье школьник украл у учительницы 200 тыс. рублей и потратил их на игру. Он купил скин для автомата в Counter-Strike.