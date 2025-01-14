Подмосковный школьник украл у биологички 200 тыс руб ради доната на видеоигру

В Подмосковье школьник украл у учительницы 200 000 руб и потратил их на CS

В Коломне 16-летний школьник хитростью узнал пароль от карты учительницы биологии и похитил у нее 200 000 рублей. Несовершеннолетний потратил украденные деньги на покупку скина для автомата в Counter-Strike, сообщает Mash .

Юноша готовился провернуть кражу на протяжении месяца. Для этого парень расспрашивал педагога о ее любимых числах и дате рождения. Таким образом ему удалось угадать пароль от банковской карточки учительницы, после чего он начал снимать с ее счета по 25 тысяч рублей.

С октября по декабрь ученик сделал 8 переводов с карты женщины. Похищенные деньги юноша потратил на покупку скина «Огненный змей» для АК-47 в игре Counter-Strike.

Преподавательница заметила кражу, изучив историю переводов. После этого она обратилась в полицию.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело. Юный фигурант находится под подпиской о невыезде.