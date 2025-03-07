Иркутская школьница принесла на урок нож и пырнула им одноклассника

В Иркутске 14-летняя школьница вонзила кухонный нож в одноклассника прямо посреди урока. Она совершила такой поступок из-за личной неприязни, сообщает РЕН ТВ .

Девочка взяла нож в доме и пронесла его в школу в рюкзаке. Неожиданно во время урока она воткнула холодное оружие в плечо одноклассника.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Девочку отправили в психоневрологический диспансер.

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