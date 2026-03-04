IRIB: ВМС Ирана атаковали эсминец США в Индийском океане

сегодня в 02:20

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) атаковали американский эсминец в Индийском океане, сообщает RT со ссылкой на агентство IRIB.

«В рамках серии действий этой выдающейся операции американский эсминец, который заправлялся от американского топливозаправщика в 650 км от побережья Ирана в Индийском океане, был поражен ракетами „Кадр 380“ и „Талаие“ военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на палубе двух кораблей после удара произошел масштабный пожар.

Ранее сообщалось, что 28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана, целью которой является не допустить появление у Тегерана собственного ядерного оружия.

Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль не давил на США с целью начать операцию. Инициатором был Вашингтон.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.