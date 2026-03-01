сегодня в 16:14

Иранская гиперзвуковая ракета убила 3 и ранила 20 человек в Израиле

В административном районе Бейт-Шемеш под Иерусалимом три человека погибли и 20 пострадали после прилета иранской гиперзвуковой ракеты, сообщает Mash .

Взрывы раздались около 15:10 по московскому времени. Но при этом в районе не сработала система оповещения.

Пять раненых израильтян находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших есть дети.

Ранее Иран впервые использовал гиперзвуковые крылатые ракеты «Фаттах-2» («Завоеватель-2») для атаки на базы США.

В феврале Израиль и США начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Вооруженные силы Ирана планируют нанести мощный удар по Штатам и Израилю.

