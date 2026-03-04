Иран заявил об атаке на офис Нетаньяху и здание Генштаба ВС Израиля

Советник командующего КСИР также заявил об обстреле офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

28 февраля Израиль совместно с США начали военную операцию в Иране. Иерусалим совершил первым превентивный удар по Тегерану, после чего Иран начал отвечать на атаки обстрелами территорий противника и американских военных баз в регионе.

На второй день после начала операции Израиля и США против Ирана иранская разведка связалась с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) и предложила прекратить конфликт.

