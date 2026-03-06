сегодня в 16:34

Иран ударил дронами по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Оманском заливе

Иранские беспилотники атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» в Оманском заливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия».

«Авианосец „Авраам Линкольн“, приблизившийся на расстояние 340 км к морским границам Ирана в Оманском заливе для установления контроля над акваторией, был атакован беспилотниками ВМС КСИР», — говорится в публикации.

В результате иранской атаки американский корабль отошел более чем на 1 тыс. км от Оманского залива.

В воскресенье пресс-служба Корпуса стражей исламской революции сообщала, иранские военнослужащие атаковали авианосец USS Abraham Lincoln Военно-морских сил США.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы.

