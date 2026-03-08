Иран поджег гражданский небоскреб в столице Кувейта в ходе удара

сегодня в 08:25

Press TV: в Эль-Кувейте после иранский атаки начался пожар в небоскребе

Небоскреб, в котором работает служба социального обеспечения Кувейта, загорелся в столице государства — Эль-Кувейте. Это произошло после атаки, рассказало в Telegram-канале иранское СМИ Press TV.

На опубликованном видео горит верхняя часть небоскреба. Иных подробностей возгорания не приводится.

Также утром 8 марта сообщалось, что беспилотник поразил топливный резервуар аэропорта Кувейта. На месте происшествия произошел пожар.

Армия Кувейта отражала удары БПЛА. Они летали в воздушном пространстве государства.

Соединенные Штаты и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тегеран атаковал в ответ, в том числе военные базы США в регионе. Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.