Иран подбил еще один корабль, идущий через Ормузский пролив

Иран подбил еще один корабль, который, по мнению Тегерана, незаконно пытался пройти через Ормузский пролив. Попытка оказалось неудачной, сообщает IRIB News Agency в Telegram-канале.

Оно со ссылкой на Reuters также рассказало о том, что ракетой был поражен контейнеровоз Seven Prestige. Он шел под флагом Мальты.

На опубликованной записи видно, что судно подбито. От него шел черный дым.

28 февраля Израиль атаковал Иран. К ударам на стороне Тель-Авива присоединилась армия США. Обмены атаками продолжаются.

4 марта сообщалось, что Иран установил полный контроль над Ормузским проливом. Тегеран запретил проход нефтяных, рыболовных и коммерческих кораблей через акваторию из-за агрессии США и Израиля.

