Иран подбил еще один корабль, идущий через Ормузский пролив
Фото - © сгенерировано Freepik
Иран подбил еще один корабль, который, по мнению Тегерана, незаконно пытался пройти через Ормузский пролив. Попытка оказалось неудачной, сообщает IRIB News Agency в Telegram-канале.
Оно со ссылкой на Reuters также рассказало о том, что ракетой был поражен контейнеровоз Seven Prestige. Он шел под флагом Мальты.
На опубликованной записи видно, что судно подбито. От него шел черный дым.
28 февраля Израиль атаковал Иран. К ударам на стороне Тель-Авива присоединилась армия США. Обмены атаками продолжаются.
4 марта сообщалось, что Иран установил полный контроль над Ормузским проливом. Тегеран запретил проход нефтяных, рыболовных и коммерческих кораблей через акваторию из-за агрессии США и Израиля.
