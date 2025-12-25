сегодня в 15:54

iPhone загорелся в руках у школьника на перемене в Омске

В омской школе в руках у ребенка загорелся мобильный телефон. Всех учеников пришлось эвакуировать, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в лицее № 66. Один из учеников во время перемены сидел в своем iPhone 15 Pro. Внезапно он почувствовал запах гари.

От телефона стал идти дым. В результате в школе сработала пожарная сигнализация.

Всех детей пришлось вывести на улицу. Никто не пострадал. В настоящий момент школа уже продолжает работать в штатном режиме.

Предварительно, iPhone мог загореться из-за китайского аккумулятора, который недавно поставили вместо оригинального из-за проблем с зарядкой.

Ранее пьяная женщина пнула канистру с керосином и подожгла фаерщика в Петербурге. Артист получил 50% ожогов тела.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.