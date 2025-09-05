Инженера в Москве арестовали за оскорбительные комментарии в адрес русских

Инженера «Мособлэкомониторинга» арестовали на 10 суток из-за комментариев в Сети в адрес бойцов ВС РФ. Их признали унижающими достоинство по национальному признаку, сообщает «Осторожно, Москва» .

Материал для проверки поступил в Симоновскую прокуратуру. В нем указано, что пользователь под ником Evgeny оставил два комментария 2 февраля и 29 июля этого года в двух разных сообществах в Telegram.

В одном из них мужчина написал, что бойцы российской армии мотивированы стрелять, потому что боятся пыток в плену. Эксперты установили, что высказывания москвича унижают достоинство русских людей.

Во время судебного заседания инженер свою вину признал, но отметил, что не имел злого умысла. Судья назначил мужчине наказание в виде 10 суток ареста.

Ранее 10 суток ареста получила студентка из Москвы. 22-летняя Елена добавила в «избранное» популярный матерный мем. Мосгорсуд решил, что поступок тянет на административное правонарушение.