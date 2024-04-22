Интерпол приостановил розыск фигуранта по делу о хищении денег РЖД

Интерпол приостановил международный розыск российского предпринимателя Вячеслава Шеянова и заблокировал его данные в базе. Бизнесмен является фигурантом дела о растрате 330 млн рублей, выделенных РЖД, сообщает «Коммерсант» .

Также по делу проходят глава ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрей Воронин и бывший гендиректор ОАО «Федеральная пассажирская компания» Михаил Акулов. Их обвиняют в растрате средств, которые выделила РЖД на строительство механизированной прачечной в Екатеринбурге.

Интерпол приостановил розыск после обращения голландского адвоката Шеянова. Организация уведомила, что ей предстоит изучить предоставленные правозащитником материалы, а затем будет принято решение возобновить или прекратить международный розыск.

Запрос на розыск Шеянова Россия направила в октябре прошлого года. Московский суд заочно арестовал предпринимателя. РФ потребовала разместить данные бизнесмена в базе розыска с красным ордером. Это значит, что при обнаружении Шеянова ждет предэкстрадиционный арест.