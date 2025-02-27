Инструктор по плаванию в Уфе спас курсанта, но на него завели уголовное дело

В Центре спортивной подготовки им. Римы Баталовой в Уфе инструктор по плаванию спас курсанта, когда тот начал тонуть, а после этого его обвинили в халатности, сообщает SHOT .

На занятиях в центре умеющие плавать курсанты занимались на дорожках с преподавателем из школы Ильдаром Х., а двое парней, которые не умели, находились в другом бассейне. Курсантам выдали специальные нудлы для плавания.

Во время очередной тренировки 26 февраля не умеющий плавать 15-летний кадет потерял нудл и начал тонуть. Его друг не смог помочь, так как растерялся и вылез из бассейна.

Тогда на помощь подростку пришел не Ильдар, который проводил тренировку, а инструктор спортцентра, вытащивший мальчика из бассейна и начавший оказывать ему первую помощь.

Кадета экстренно доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии.

А сейчас начали проводить проверку в отношении спасшего мальчика инструктора. Ему может грозить срок по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Преподавателя, с которым пришли курсанты, по данному делу не привлекают.