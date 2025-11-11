Иностранца, «превращавшего» бумагу в доллары, посадили на 3 года

Ранее судимого гражданина Республики Камерун Ханса Таканга приговорили к трем годам лишения свободы по статье о мошенничестве. Он похитил деньги у двух человек под предлогом «превращения бумаги в доллары», сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Следователи установили, что Таканг знакомился с людьми, втирался к ним в доверие. Затем он рассказывал, что владеет бумагой, которую можно превратить в доллары с помощью специального ритуала, известного ему одному.

«Волшебство», по его словам, заключалось в выдержке в фольге обработанных «особенной» водой долларов. Он обещал превратить купюру номиналом в 5 тыс. рублей — в 100 долларов ил евро.

Этот трюк он демонстрировал потерпевшим, затем забирал у них деньги, проводил «тайный ритуал», а якобы готовые пачки с долларами мошенник передавал людям. При этом вскрывать пачки сразу нельзя. После всех указаний Таканг скрывался. Один пострадавший таким образом лишился 500 тыс. рублей, другой — 1,250 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.